Et war e Succès fir d'däitsch Police, déi rezent e 44 Joer ale Mann um Fluchhafen Hahn interceptéiert huet.

Nom Mann gouf vun de Lëtzebuerger Autoritéite mat engem Mandat d'arrêt gesicht. Hie wollt a seng albanesch Heemecht ausreesen, ma doraus gouf näischt. Hie sëtzt elo am Prisong zu Tréier, éier hien op Lëtzebuerg ausgeliwwert gëtt, wou him de Prozess wäert gemaach ginn.

No der Persoun war wéinst verschiddenen Abréch ugangs zejoert gesicht ginn, wou alles an allem Bijouen a Bores an Héicht vu bal 40.000 Euro geklaut goufen.