Dofir gëtt zu Kiew eng gréisser Militärparad ofgehalen, mat enge 5.000 Zaldoten, Panzeren, Fligeren a Rakéitentechnik.

Och Vertrieder vum Militär aus den Nopeschlänner Polen, der Slowakei an Tschechien si mat derbäi.

E Méindeg war jo zu Kiew eng Konferenz iwwert d’Zukunft vun der Krim, déi 2014 jo vu Russland annektéiert gi war. Déi 50 vertruede Länner, dorënner och Lëtzebuerg duerch den Ausseminister Jean Asselborn, hunn déi Annexioun op en neits verurteelt. An enger gemeinsamer Erklärung heescht et, dass een d’Militariséierung vun der Hallefinsel, an ëmmer méi Verstéiss géint d’Mënscherechter, do net méi dierft acceptéieren. D’Krim misst nees un d’Ukrain goen.