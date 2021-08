Grond fir dës Dot ware Streidereien no enger rouder Kaart. Glécklecherweis gouf kee blesséiert.

Bei engem Match zu Pauls Valley am Bundesstaat Oklahoma huet den Arbitter vum Match mat enger Waff a Richtung vun de Spiller an Zuschauer geschoss. Nodeems den Arbitter engem Spiller wéinst engem Foul déi rout Kaart gewisen huet, ass et zu Ausernanersetzunge komm. Dem lokale Sender "KFOR" no ass de Schidsriichter rose bei säin Auto gelaf an huet doropshin eng Waff gezéckt.

Duerno huet hie sech mat sengem Auto duerch d'Bascht gemaach. Kuerz drop konnt de Mann vun der Police festgeholl ginn.