7 Persounen hunn e Méindeg ënner "schwéiere gesondheetleche Problemer bis hin zu Vergëftungserscheinungen" gelidden.

Dat, nodeems si am Gebai L2.01 vum Fachberäich Material- a Geowëssenschaften um Campus Lichtwiese eppes gedronk haten. 2 Persounen hu missen an d'Spidol bruecht ginn, en 30 Joer ale Student huet zäitweis a Liewensgefor geschwieft.

Eng Mordkommissioun gouf elo mat dësem Fall beoptraagt. D'Ermëttler ginn eegenen Informatiounen no vun enger virsätzlecher Dot aus. Aktuellen Erkenntnisser no géing den Ament keng akut Gefor méi bestoen. D'Liewensmëttel goufe beschlagnaamt an un dat hessescht Landeskriminalamt geschéckt. Dobäi wier een op Stoffer gestouss, déi zu de Symptomer gefouert hätten. Et ass awer bis ewell nach net kloer, ëm wéi eng Stoffer et sech genau handelt. Éischten Ermëttlungen no wier tëscht e Freideg an e Méindeg e gesondheetsschiedleche Stoff a Mëllech a Waasser gemëscht ginn.

D'TU Darmstadt hat e Méindeg vun enger presuméierter Gëftattack geschwat.