D'Ermëttler kënne sech bis ewell nach net erklären, wat zum Doud vun der Famill an hirem Hond gefouert huet, wéi si a Kalifornien wandere waren.

Viru ronn enger Woch goufen d'Läiche op engem Wanderwee a Kalifornien komm. Et wier net kloer, wéi den 45 Joer ale Mann hat senger 31 Joer aler Fra, der eejäreger Duechter an dem Familljenhond ëm d'Liewe koum, sot de Sheriff Jeremy Briese.

"Et gi keng Aschosslächer, keng Bësswonnen a keng Medikamentefläsch, mir hunn net een Indice. Et ass e grousst Rätsel." D'Autopsie huet een och net weiderbruecht. D'Leit goufen op engem Wee am Sierra National Forest an der Géigend vum Yosemite Nationalpark fonnt. Lieweg goufe si nach de 15. August gesinn.

De Papp gouf bei senger Duechter an dem Hond fonnt, d'Mamm louch méi héich op engem Hiwwel. Onwarscheinlech wier et, datt d'Famill bei den héijen Temperaturen a Kalifornien verdiischtert wier. Si hätten nach genuch Waasser dobäi gehat.

Elo wëllen d'Ermëttler préiwen, op d'Famill un enger Vergëftung gestuerwen ass. Dëst wier méiglech, well an der Géigend Kuelemonoxid austrëtt an awer och Bloalgen an der Baach an der Géigend entdeckt goufen. Et wiere schonn aner Hënn um Problem mat de Bloalgen, déi sech bei den héijen Temperature séier verbreeden, gestuerwen. E Resultat erwaart ee sech an e puer Wochen.