Ënnert anerem Ingenieure sollen doru gehënnert ginn, d'Land ze verloossen. Nëmmen nach Auslänner dierften aus Kabul ausgeflu ginn.

Déi radikal-islamesch Taliban hunn d'US-Truppen opgefuerdert, bei hire Rettungsasätz keng weider afghanesch Experte méi aus dem Afghanistan ze bréngen. "Mir fuerdere si op, dëst ze stoppen", sot de Porte-parole Sabihullah Mudschahid en Dënschdeg virun de Journalisten.

Donieft huet de Spriecher gewarnt, dass nom 31. August keng Evakuéierungsflich méi dierfen aus Kabul duerchgefouert ginn. D'Taliban hate schonn am Viraus viru "Konsequenzen" gewarnt, sollt de Militär-Asaz um Fluchhafe verlängert ginn.

En Dënschdeg de Mëtteg gouf bei engem Krisentreffe vun de G7-Staaten iwwert déi aktuell Lag an Afghanistan an d'Rapatriementer beroden. No den Evakuéierunge misste jo och nach déi 5.800 US-Zaldoten, déi um Fluchhafen am Asaz sinn, mat hirem Material ausgeflu ginn. Den US-President Biden hält bis op Weideres um 31. August als Stéchdatum fest, huet awer d'Méiglechkeet vun enger Verlängerung opgelooss. Groussbritannien a weider Staaten hate sech virum Treffen als Zil gesat, d'Evakuéierungen ze verlängeren.