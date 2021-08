A gutt engem Mount ginn eis däitsch Noperen an d'Walkabinnen, fir de Bundestag nei zesummen ze stellen. Wie gëtt Successeur vun der Angela Merkel?

D'Sozialdemokrate kéimen op 23%, d'CDU an d'CSU nach op 22%. Dat geet aus dem neien Trendbarometer vu RTL an NTV ervir, dee vu Forsa gemaach gouf. Dëst ass och den nidderegste Score, deen de genannten Institut jee fir d'Unioun ermëttelt huet.

60% vun de Befrote gleewen iwwerdeems net méi drun, datt sech un dëser Situatioun nach eppes wäert änneren.

Hannendrun da kommen déi Gréng mat 18% op déi drëtte Plaz. D'FDP kritt 12%, d'AfD kënnt op 10% an die Linke op 6%.

Deenen Zuele no wieren an Däitschland véier Koalitioune méiglech, mat all Kéiers 3 Parteien. Do hätte mer SPD, Unioun an FDP. Da wier SPD, Gréng an FDP eng Optioun. SPD, Gréng a Lénk wier och méiglech, sou wéi och eng Konstellatioun tëscht der Unioun, de Gréngen an der FDP kéint Realitéit ginn.

Sondagen fir d'Bundestagswalen - Reportage Pit Everling

Eng wichteg Fro ass natierlech déi, wéi gutt déi verschidde Kandidate bei de Wieler ukommen.

De Sozialdemokrat Olaf Scholz huet net fir Skandaler gesuergt a kann dovunner profitéieren, datt déi zwee politesch Géigner Feeler gemaach hunn.

Dem CDU-Mann Armin Laschet gëtt ënner anerem reprochéiert, bei den Iwwerschwemmungen net déi beschte Figur gemaach ze hunn. Anerer vermësse bei him de Charisma oder déi kloer Messagen a senger Walcampagne.

Der grénger Kandidatin Annalena Baerbock goufe wärend dem Walkampf Ongereimtheeten am CV a Plagiat an hirem Buch virgehäit.

Eng Ëmfro vum Institut INSA, déi fir d'Bild gemaach gouf, confirméiert déi Popularitéits-Wäerter. 34% vun de Befrote géingen den SPD-Mann Olaf Scholz als Kanzler wielen.

13% stéingen hannert enger grénger Kanzlerin Annalena Baerbock.

Just 11% vun de Leit schwätze sech fir e Regierungschef Armin Laschet vun der Unioun aus.

Déi däitsch Wale si sonndes de 26. September.