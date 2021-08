Nieft de risege Bëschbränn a Sibirien sinn elo och an Zentralrussland e puer Bränn ausgebrach.

An der Ural-Regioun Swerdlowsk kämpfen d'Pompjeeën e Mëttwoch géint 15 Bëschbränn, dat huet de Katastropheschutz matgedeelt. An der Regioun gëllt wéinst enger Hëtztwell déi héchst Warnstuf.

A Sibirien gëtt et zanter Woche riseg Bëschbränn. An der Regioun Jakutien hunn d'Bränn schonn eng Fläch vernicht, déi méi grouss ass wéi Portugal. Dem Ministère no gouf et e Mëttwoch an der Regioun nach 50 Bëschbränn.