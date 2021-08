Den haut 27 Joer jonken Dylann Roof hat 2015 an enger Kierch zu Charleston am US-Bundesstaat South Carolina aus rassistesche Motiver 9 Leit erschoss.

En Appellsgeriicht op Bundesniveau an den USA huet d’Doudesstrof géint de sougenannten Charleston-Attentäter an der Nuecht op en Donneschdeg confirméiert.

Den haut 27 Joer-jonken Dylann Roof hat 2015 an enger Kierch an der Stad am South Carolina aus rassistesche Motiver 9 Leit erschoss a gouf an allen 33 Uklopunkte schëlleg gesprach.

Bis op Weideres wäert d’Urteel awer net vollstreckt ginn, well ënnert dem US-President Biden alleguerten d’Exekutiounen op Bundesniveau ausgesat sinn.