De 36 Joer ale Mann gouf gesicht, well hie Liewensmëttel, Alkohol a Bijoue geklaut hat.

Am Januar soll hie Liewensmëttel aus engem Supermarché an Héicht vun 51,80 Euro matgoe gelooss hunn. Am Februar waren et e puer Fläschen Alkohol am Wäert vun 21,14 Euro an ufanks Abrëll hätt hien aus enger Wunneng Bijoue vun engem Gesamtwäert vu 4.000 Euro geklaut.

Donieft leien nach 2 Ermëttlungsverfare vir wéinst Verstouss géint d'Asylgesetz an Erschläiche vu Leeschtungen.

Nodeems hie Rendez-vous beim Amtsgericht hat, gouf hien an d'JVA Tréier bruecht.