10 Deeg laang hunn d'Pompjeeë géint d'Flame gekämpft. En Donneschdeg ass et hinne gelongen, d'Feier un der Côte d'Azur ze läschen.

Dat hunn d'Pompjeeën aus dem Verwaltungsbezierk Var matgedeelt. 2 Persoune sinn dëse Summer bei den uerge Bëschbränn gestuerwen. 7.000 Hektar Land si verbrannt.

7.000 Touristen an Awunner hu missen evakuéiert ginn. Wochelaang huet et uechter Europa gebrannt, ënnert anerem a Griicheland, Tierkei an Italien. Wëssenschaftler maachen déi global Klimaerwiermung an d'Dréchent mat dofir verantwortlech.