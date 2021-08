Déi däitsch Kanzlerin Angela Merkel huet wéinst der Situatioun am Afghanistan hir geplangte Visite an Israel ofgesot.

Den neien israelesche Premier Naftali Bennett sengersäits gëtt fir seng éischt Auslandsvisitt zu Washington vum US-President Joe Biden empfaangen.

Fir béid Politiker ass et déi éischte Kéier, wou se se sech direkt an d'A kucke kommen, sech kenneléiere kënnen, zanter den Hardliner Naftali Bennett d'Successioun vum Benjamin Netanjahu iwwerholl huet. An d'Geleeënheet fir nom schwierege Verhältnis tëscht den USA an den Israelien ënnert dem Donald Trump mat zwou neie Regierungen en neien Ulaf no der Ära Netanjahu ze huelen.

D'Ausgangspositioun heifir ass net schlecht: D'Biden-Administratioun géif sech wënschen, datt dës Regierung e Succès gëtt. Den Demokrat huet dem Naftali Bennett fir seng Nominatioun am Juni gratuléiert. Do war e mol keng zwou Stonnen am Amt. Den Hardliner Bennett reest eegenen Aussoen no mat engem neien Esprit vun Zesummenaarbecht an déi amerikanesch Haaptstad a betount den Joe Biden wier "en alen richtege Frënd vun Israel".

Mä déi inhaltlech Divergenze bleiwen. Notamment beim Sträitthema Iran. Och déi nei Regierungskoalitioun ënnert dem Naftali Bennett steet enger Reprise vun de Verhandlungen tëscht den USA an Teheran iwwert dat iranescht Atomofkommes skeptesch géintiwwer aus deem den Donald Trump bekanntlech erausgeklomme war.

D'Zwoustaateléisung dogéint wëll den 49 Joer alen israelesche Regierungschef dogéint net weider am Oval Office uschwätzen. Verhandlunge mat de Palestinenser si keng en Vue an hunn och keng direkt Prioritéit fir déi nei amerikanesch Regierung, sou laang déi palestinensesch Politik gespléckt ass an et an der israelescher Regierungskoalitioun keng Majoritéit gëtt, déi sech fir Negociatioune mat de Palestinenser staark maachen. D'Amerikaner hirersäits setze weider op en onofhängege Staat Palestina.

Eng Pressekonferenz no der Entrevue Biden-Bennett ass iwwregens net geplangt.