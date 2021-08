„Mer wäerten net verginn a net vergiessen. Mer wäerten iech joen an iech bezuelen doen...“

Mat deene Wieder huet den US-President Joe Biden an der Nuecht op e Freideg op d’Terrorattentater zu Kabul reagéiert, an domadder den Täter also scho Revanche ugekënnegt.

No beim Flughafen vun der afghanescher Haaptstad hu sech en Donneschde op d’mannst 2 Suicide-Attentäter an d’Luucht gesprengt. Dobäi sinn engem leschte Bilan no op d‘mannst 60 Zivilisten ëmkomm an och 13 US-Zaldoten. Dat huet de lokalen US-Generol Mc Kenzie confirméiert. Dosende vu Leit goufen deels uerg blesséiert.

D’Terror-Organisatioun IS huet sech offiziell zum Attentat bekannt, virun deem en Donneschdeg nach eng sëllegen westlech Geheimdéngschter gewarnt haten. D’Gefor vun engem Uschlag wier eminent, hat et geheescht.

Zäitplang fir Réckzuch bleift



Um Zäitplang fir sech zeréckzezéien hätt sech awer näischt geännert, heescht et vun den USA. Sämtlech Truppe solle bis en Dënschdegowend d’Land verlooss hunn.

En Donneschdeg konnten am Laf vum Dag eng 7.500 Leit vun der US-Aviatioun an den Alliéierten aus Afghanistan erausgeflu ginn. Domadder konnten elo méi wéi 100.000 Leit a Sécherheet bruet ginn, mä Dausende waarde weiderhin, fir e Fliger ze erwëschen.

Well een weess dass via de Flughafen zu Kabul d’Chancen net gutt stinn, matgeholl ze ginn, siche vill Afghanen de Wee mëttlerweil iwwer Land eraus. Bis zu 10.000 Leit géifen pro Dag iwwert d’Grenz bei Spin Boldak eriwwer a Pakistan flüchten.

Extraordinär Sëtzung vun der EU



Déi europäesch Innen- an Defenseministere kommen en Dënschdeg fir eng extraordinär Sitzung beieneen, fir iwwert d’Situatioun am Afghanistan ze beroden. Dat huet déi slowenesch Presidence en Donneschdeg den Owend matgedeelt.

E Porte-Parole vun der EU-Kommissioun huet d’Memberstaaten opgefuerdert, bis Mëtt September genee Zousoen zu de Contingenten ze maachen, wéi vill afghanesch Flüchtlingen si bereet wieren, opzehuelen.