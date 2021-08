Dat huet de fréieren EU-Kommissär a Brexit-Chef-Negociateur um Donneschdeg TF1 géintiwwer confirméiert. D'Wale sinn dat nächst Joer.

Virausgesat ass natierlech, dass hien eng Rëtsch Virwale bannent der Partei vun den Républicains gewënnt.

D’Decisioun vum Barnier kéint déi politesch Landschaft bei eise Noperen elo nees veränneren. Engem leschte Sondage no huet d’Majoritéit vun de Fransouse bis ewell eenzeg de Macron an d’Marine Le Pen als méiglech Kandidaten am zweeten Tour vun de Wale gesinn.