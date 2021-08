Gutt véier Woche virun de Bundestagswale leien Union an SPD am neisten ZDF-Politbarometer Kapp u Kapp mat jeeweils 22% Zoustëmmung.

CDU an CSU hunn ze lescht 4 Punkte verluer. D'Sozialdemokraten ëm de Kanzlerkandidat a Minister Olaf Scholz 3 Punkte bäigeluecht. Hannendrun kommen déi Gréng mat 20%. Véiertstäerkste Kraaft géif d'AfD ginn mat 11%.

Den Olaf Scholz perséinlech fanne 65% fir dee richtege Successeur vum Angela Merkel. Armin Laschet an Annalena Baerbock packen et just op 25 respektiv 21 Prozent.