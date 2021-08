7 Leit hate Vergëftungserscheinungen, nodeems si eppes op der Uni gedronk haten. Spuere vu gesondheetsschiedleche Stoffer goufen a Mëllech a Waasser fonnt.

Ermëttler sollen engem Bericht no K.O-Drëpsen an op d'mannst enger Téi-Kiche fonnt hunn. De Stoff wier an oppene Päck Mëllech a Waasserfiltere fonnt ginn, schreift de "Spiegel" a berifft sech op eng Analys vum hessesche Landeskriminalamt.

Bei der Substanz handelt et sech ëm 1,4-Butandiol. BDO gëtt an der Drogenzeen als Ersatz fir de verbuedene Liquid Extasy ageholl, well d'Wierkungen änlech solle sinn. Bei enger héijer Doséierung kann et sinn, dass eng Persoun d'Bewosstsinn verléiert.

Weider mellt de "Spiegel", dass d'Stoffer Bromphenol an Dicyclohexylamin festgestallt goufen. Och dës hätten eng toxesch Wierkung.

Bei am Ganze 7 Persoune sinn ufanks der Woch "schwéier gesondheetlech Problemer bis hin zu Vergëftungserscheinungen" opgetrueden. 2 Persounen hunn e Méindeg missen an d'Spidol bruecht ginn. En 30 Joer ale Student huet zäitweis a Liewensgefor geschwieft gehat. Doropshi goufen en Dënschdeg Ermëttlunge wéinst versichtem Mord an d'Weeër geleet.