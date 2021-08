Den amerikaneschen Hurrikanzenter huet eng Warnung fir Louisiana a Mississippi erausginn.

An der Karibik beweegt sech e geféierlechen Tropestuerm op Kuba an d'amerikanesch Küst zou. De Stuerm "Ida" wäert viraussiichtlech de Weekend iwwer u Kraaft gewannen an e Sonndeg den Owend als Hurrikan op d'amerikanesch Côte treffen.