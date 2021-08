D'Revanche, déi den US-amerikanesche President Joe Biden annoncéiert hat, huet net laang op sech waarde gelooss.

Als Reaktioun op d'Attentat um Fluchhafen zu Kabul huet déi amerikanesch Arméi eng Dronen-Attack op ee presuméierte Kompliz vun der Terrormiliz vum Islamesche Staat duerchgefouert. IS-K hat d'Dot fir sech revendiquéiert.

Éischten Indikatiounen no hätt een de Mann, den d'Attentater mat geplangt huet, ëmbruecht. Et wéisst ee vu kengen zivillen Affer, sou heescht et vun engem Porte-parole.

Den IS hat en Donneschdeg bei Attentater um Fluchhafe leschten Informatiounen no 85 Mënschen ëmbruecht. Verschidden international Medie schwätze vun 200 Doudesaffer. Dorënner vill Zivilisten, Männer, Fraen a Kanner, déi drop gehofft haten, vun do aus kënnen evakuéiert ze ginn. Och 13 US-amerikanesch Zaldote sinn dem Selbstmordattentat zum Affer gefall.

Och nom Attentat waarden nach ëmmer iwwer 5.000 Mënschen op der Plaz op eng Evakuéierung, obwuel och an der Nuecht op e Samschdeg op en Neits viru weideren Attacke gewarnt gouf.