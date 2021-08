Fir e 36 Joer ale Mann aus Däitschland gëtt et no enger Aktioun hannert dem Steier kee Permis, mä eng Plainte.

De Farschüler war nämlech rosen op säi Farleerer, well dësen ofgebremst hat. Hie wier ze séier op der Bundesstraße 4 am Landkrees Sömmerda ënnerwee gewiescht, dofir huet de Farleerer missen agräifen.

Ma där Meenung war de Mann hannert dem Steier net. Sou rose wéi hie war, huet hie kuerzerhand entscheet, den Auto a Richtung Leitplanken ze steieren, heescht et vun der Police. Dobäi ass e Materialschued an Héicht vun e puer Dausend Euro entstanen.

Mat wéi enge Konsequenzen de Farschüler elo rechne muss? "Sou séier wäert de Mann wuel keng Fuerstonn méi kréien", schreift d'Police. An domat net genuch: Et gouf och nach eng Plainte géint hie gemaach, well hien de Stroosseverkéier a Gefor bruecht huet.