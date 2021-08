Et war mat Spannung op de Rapport gewaart ginn. Staamt de Virus aus engem Labo oder gouf e vum Déier op de Mënsch iwwerdroen?

D'amerikanesch Geheimdéngschter hu keng kloer Originn vum Coronavirus an hirem Rapport ausgemaach. Am Dokument, dat e Freideg public gemaach gouf, gi souwuel eng Iwwerdroung vum Déier op de Mënsch, wéi och en Accident an engem chinesesche Labo als méiglech "plausibel Hypotheesen" genannt.

Fir eng ofschléissend Bewäertung géife klinesch Prouwen an Daten zu de fréien Infektiounsfäll a China feelen. D'Geheimdéngschter wiere weider gespléckt an der Fro, wat déi warscheinlechsten Originn vum Virus wier, heescht et. Allerdéngs schléisst de Rapport aus, datt de Virus als "biologesch Waff" entwéckelt gi wier. Den amerikanesche President Joe Biden hat de Rapport virun dräi Méint an Optrag ginn.

Déi chinesesch Ambassade zu Washington denoncéiert eng politesch Manipulatioun.