1 Woch, nodeems den Tropestuerm "Henri" am Nordoste vum Land fir Stroumausfäll an Iwwerschwemmunge gesuergt huet, steet elo d'"Ida" virun der Dier.

Mat Evakuéierungen a Warnunge bereede sech d'USA op den éischten uergen Hurrikan an dësem Joer vir. Preventiv gouf e Freideg den Ausnamezoustand am Bundesstaat Louisiana ausgeruff. Et war den Appell un d'Awunner, sech a Sécherheet ze bréngen. Et gëtt sech erwaart, datt den Hurrikan mat enger Stäerkt vu 4 op d'Land trëfft, dat ass souvill wéi d'"Katrina" viru bal genee 16 Joer. D'Kategorie 4 ass déi zweethéchst. Gëtt den Niveau 5 op der Hurrikan-Skala erreecht, kënne Wandspëtzte vun op d'mannst 209 Kilometer an der Stonn optrieden.

Och am Mississippi an Alabama gëtt viru staarkem Reen an Iwwerschwemmunge gewarnt. De Stuerm wier "extrem geféierlech", heescht et.

De Stuerm "Ida" ass als Hurrikan vun der Kategorie 1 iwwer Kuba gezunn. Op der Plaz goufe Wandspëtzte vun 130 Kilometer an der Stonn gemooss. Informatiounen iwwer méiglech Schied ginn et nach weider keng. Iwwer 10.000 Leit goufen evakuéiert.