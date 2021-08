E gréissere Policeasaz gouf et zu Hoyerswerda, wéi eng 82 Joer al Fra e Freideg Broutbelag selwer hierstelle wollt.

D'Pensionärin war amgaang, am Niewegebai op enger Gas-Kachmaschinn Gebeess ze kachen, wéi et zum Virfall komm ass. Nodeems si d'Kiche verlooss huet, huet sech onkontrolléiert Gas am Raum verbreet. Kuerz dorobber koum et zu der Explosioun. Dobäi gouf den Daach vum Niewegebai staark beschiedegt. Déi 82 Joer al Fra gouf net blesséiert.

Elo befaasst sech e Brandermëttler mat der Explosioun a versicht erauszefannen, wéi et dozou komme konnt.