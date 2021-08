Op der italienescher Mëttelmierinsel sinn e Samschdeg e puer honnerte Flüchtlingen ukomm.

Dat wier eng vun de gréissten Arrivéeën aus der leschter Zäit, confirméiert de Buergermeeschter sur place. D'Leit ware virdru knapp 15 Kilometer virun der Küst an engem komplett iwwerfëllte Fëscherboot um Mëttelmier gedriwwen, iert se vun den italienesche Garde-côtes entdeckt a gerett goufen.

Déi meescht Persoune kommen aus Nord- an Westafrika, ma och aus Bangladesch a Syrien, sou heescht et vun den Autoritéiten. Duerch dës Arrivée sinn den Ament iwwer 1.200 Migranten op der Insel. D'Capacitéit läit awer eigentlech just bei 250. Eréischt en Dënschdeg si 507 Mënsche mat 20 verschiddene Booter op der Insel ukomm.

Zanter Ufank dës Joers sinn op der Insel schonn iwwer 37.000 Flüchtlingen ukomm. Méi wei duebel esouvill wéi am nämmlechten Zäitraum zejoert. Wéi d'Uno mellt, sinn awer och schonn iwwer 1.000 Leit bei dëse geféierleche Versich gestuerwen.