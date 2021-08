Nëmmen eng Walvictoire géing hie virun enger juristescher Verfollgung schützen, sou de brasilianesche Staatschef.

Bei engem Treffe mat evangelikale Chrëschten zu Goiania huet den ëmstriddene brasilianesche Politiker iwwert seng Zukunft geschwat. Do géingen et awer just 3 méiglech Alternative ginn, sot de Bolsonaro: "An de Prisong goen, dout sinn oder gewannen". An déi éischt dovun, nämlech de Prisong, géing net a Fro kommen, huet de Staatschef ënnerstrach. "Ech maachen, wat néideg ass, an ech schëllege kengem eppes", waren d'Wierder vum President. De brasilianeschen ieweschte Geriichtshaff huet jo Ermëttlunge géint den Jair Bolsonaro ageleet. Dat wéinst "Incitation au crime" an "Diffamation".

De 66 Joer ale Brasilianer kritt ëmmer nees reprochéiert, de Coronavirus an d'Pandemie net eescht ze huelen. Zu Goiania soll hien ouni Mask virun enger Mënschemass geschwat a si opgeruff hunn, hie bei den nächste Presidentiellen z'ënnerstëtzen. Hien ass awer och wéinst senger Astellung zu Waffen a Waffegesetzer ganz ëmstridden. E Freideg hat hien d'Brasilianer zu Goiás encouragéiert, sech e Gewier ze kafen: "Alleguerte mussen e Gewier kafen. En arméiert Vollek wäert sech ni ënnerwerfen", sou de Bolsonaro. Ma och seng Ëmweltpolitik steet international an der Kritik. Hien zweiwelt nämlech drun, dass de Mënsch mat Schold um Klimawandel ass. Wärend dem éischte Joer vu senger Amtszäit sinn eng 10.000 Quadratkilometer Urwald a Flamen opgaangen. Verantwortlech fir d'Zerstéierung vun der Long vun der Äerd sinn d'illegal Ofholzung, de Biergbau an d'Véizuucht.