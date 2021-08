Kuerz virum komplette Réckzuch vun der amerikanescher Arméi hält den US-President eng weider Attack fir "ganz warscheinlech".

Dat sot den Joe Biden e Samschdeg den Owend. Dës Informatioun kéim vu senge Militärkommandanten an hien hätt dofir och alles an d'Weeër geleet, fir d'Zaldoten op der Plaz sou gutt wéi méiglech ze schützen.

D'USA géingen och net zécken, weider Dronenattacken, wéi déi e Freideg, ze fléien, sou de President. Dobäi goufe jo 2 Membere vum Islamesche Staat ëmbruecht. Dëst war eng Revanche vun den Amerikaner op d'Selbstmordattentater zu Kabul, bei deene jo iwwer 150 Afghanen an 13 US-Zaldoten ëm d'Liewe komm sinn. Verschidde Medie schwätzen esouguer vun 170 Doudesaffer.

Iwwerdeems ginn d'Evakuéierunge vun der US-Arméi nach weider bis en Dënschdeg den 31. August. D'Amerikaner si sech dann och mat den Taliban eens ginn, fir den Transfert vum Fluchhafen zu Kabul sou séier wéi méiglech iwwer d'Bün ze bréngen. Et wär ee prett, déi komplett Kontroll z'iwwerhuelen, sou heescht et vun engem Spriecher vun den Taliban. Si hätten een Team vun Experten, déi an der Lag wieren, d'Technik um Fluchhafen ze bedéngen.