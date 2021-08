De Stuerm kéint d'US-Südküst geschwë mat Wandspëtzte vun 210 Kilometer an der Stonn erreechen.

16 Joer nom uergen Hurrikan „Katrina" läit New Orleans elo um Wee vun engem neie Stuerm. Den Hurrikan „Ida" huet schonn zéngdausende Mënschen dozou verleet, fir d'Küst um Golf vu Mexiko ze verloossen. Och am Mississippi an Alabama gëtt viru staarkem Reen an Iwwerschwemmunge gewarnt. De Stuerm wier "extrem geféierlech", heescht et.

Den Hurrikan "Ida" gouf e Sonndeg de Moien als e Stuerm vun der Kategorie 4, der zweethéchster Kategorie op der Saffir-Simpson-Hurrikan-Wandskala, mat Wandvitesse vun 210 Kilometer an der Stonn eropgestuuft.

Den US-amerikanesche President Joe Biden huet sech un d'Bevëlkerung adresséiert an Hëllef versprach. Honnerte Rettungsekippen, Drénkwaasser, Liewensmëttel a Generatore sinn ënnerwee an de Süden.

Awunner vun der Süd-Küst brénge sech a Sécherheet / © AFP/Patrick T. FALLON

A Louisiana konnten d'Spideeler un der Küst allerdéngs net evakuéiert ginn, well ze vill Corona-Patienten hospitaliséiert sinn. 2.450 Infizéierter ginn den Ament stationär behandelt. D'Klinicken an den Nopeschbundesstaaten hunn net genuch Kapazitéiten, fir zousätzlech Patienten opzehuelen. Trotz Generatore géinge laang Stroumausfäll eng grouss Gefor fir d'Leit an de Spideeler duerstellen, huet de Gouverneur Edwards gewarnt. Dofir goufen 10.000 Aarbechter mobiliséiert, fir d'Stroumversuergung nees hierzestellen, weider 20.000 aus anere Regioune kéinten nach zousätzlech geruff ginn, huet hie verséchert.

2005 sinn duerch den Hurrikan "Katrina" iwwer 1.800 Mënschen ëm d'Liewe komm. Ronn 80% vun New Orleans goufen iwwerschwemmt.