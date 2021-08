En Team vun dänesche Wëssenschaftler ass wärend enger Expeditioun am Norde vu Grönland duerch Zoufall op eng kleng Insel gestouss.

Dës Landfläch huet bis ewell nach keen Numm a läit 780 Meter nërdlech vun Oodaaq. Dës Insel, déi 700 Kilometer vum Nordpol ewech ass, huet bis ewell als déi nërdlechst Insel weltwäit gegollt.

Ronn 30 bis 60 Meter laang ass déi nei entdeckten Insel a si läit 3-4 Meter iwwert dem Mieresspigel. De Fuerscher no kéint et sinn, dass si zu den "Insele mat kuerzer Liewensdauer" zielt. Am Prinzip kéint dës Landfläch also nees verschwannen, soubal extreem Wiederkonditioune kommen, erkläert de Geowëssenschaftler Morten Rasch.

D'Expeditioun vum dänesche Fuerschungsteam war schonn am Juli. Deemools si si dovunner ausgaangen, op der Insel Oodaaq gewiescht ze sinn, ma méi spéit ass hinnen de Feeler um Navi opgefall. "A Wierklechkeet hate mir eng nei Insel nach méi nërdlech entdeckt", sou de Rasch.