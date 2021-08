No neien Konfrontatiounen un der Grenz zu der Gazasträif huet d'israelesch Arméi Ziler am Palestinensergebitt ugegraff.

D'Arméi deelt mat, datt een e Lager vun der radikal-islamescher Hamas beschoss hätt, dat fir d'Hierstellung vu Waffen a fir Training vu Kämpfer genotzt gëtt. Ausléiser waren dem Militär no brutal Protester an der Nuecht, bei där vu palestinensescher Säit aus Pneuen a Brand gesat goufen. 11 Persoune sollen bei den Ausernanersetzunge blesséiert gi sinn.

D'Tensiounen am No-Ost-Konflikt hunn an der Lescht erëm zougeholl. Am Mee hat e Waffestëllstand zu engem Enn vun den 11 Deeg laange Kämpf tëscht Israel an den Hamas gefouert.