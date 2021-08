Am Südoste vun den USA ass den Hurrikan "Ida" e Sonndeg den Owend eiser Zäit op Land getraff.

Genau 16 Joer nom Hurrikan "Katrina" dreet der Regioun ëm New Orleans nees eng Katastroph. Den Hurrikan "Ida" ass e Sonndeg den Owend mat Wandvitesse vun iwwer 200 Stonnekilometer op Land getraff. D'Stroumversuergung an der Milliounemetropol ass zesummegebrach.

Duerch de geféierlechen Hurrikan "Ida" ass de Stroum am ganze Gebitt vun New Orleans ausgefall. Dat hunn d'Autoritéiten op der Plaz iwwer Twitter matgedeelt. "Den eenzege Stroum an der Stad kënnt vu Generatoren", heescht et vun offizieller Säit. Zu New Orleans liewe knapp 400.000 Mënschen. Am ganze Bundesstaat Louisiana waren dem Internetsite Poweroutage.us scho knapp 750.000 Stéit ouni Stroum.

Den Zentrum vum Hurrikan "Ida" war e Sonndeg bei Port Fourchon südwestlech vun New Orleans als extrem geféierleche Stuerm vun der Stäerkt véier vu fënnef op d'Küst getraff - mat Wandvitesse vun 241 Stonnekilometer. Iwwert dem waarme Golf vu Mexiko hat den Hurrikan massiv u Kraaft gewonnen. Mëttlerweil gouf en an d’Kategorie 2 erofgestuuft. Den Hurrikan ass deemno elo nach mat Wandvitesse vun 175 Kilometer pro Stonn a kräftege Wandstéiss ënnerwee. De Stuerm beweegt sech iwwer Land nëmme ganz lues weider.

Fotoen a Videoen hunn an de Gebitter ronderëm d'Küst Haiser gewisen, déi ënner Waasser stoungen, Stroossen déi zu Flëss goufen, Haiser ouni Daach a Beem, déi ëmgefall sinn.

Eng Persoun wier duerch e Bam, deen ëmgefall ass, ëm d’Liewen komm, hunn d’Autoritéite bis ewell confirméiert.

Den US-Katastropheschutz FEMA huet eng 2.000 Leit op der Plaz prett, fir Hëllef ze leeschten, soubal den Hurrikan fort ass.

Besonnesch kritesch ass d'Situatioun fir vill Klinicken an der Regioun. Wéinst der extrem héijer Zuel u Corona-Patiente konnten dës net evakuéiert ginn.