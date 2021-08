Den Armin Laschet, den Olaf Scholz an d’Annalena Baerbock stounge sech an enger Live-Sendung 2 Stonne laang géintiwwer.

4 Woche virun de Bundestagswale gouf et e Sonndeg den Owend en éischt TV-Triell tëscht den 3 Spëtzekandidate vun der Unioun, der SPD an deene Gréngen.

Den Armin Laschet, den Olaf Scholz an d’Annalena Baerbock stounge sech an enger Live-Sendung 2 Stonne laang géintiwwer, déi op RTL an NTV iwwerdroe gouf.

No engem rouegen Ufank gouf dat Ganzt virun allem bei de Sujete Klimaschutz a Steierpolitik méi lieweg.

Eens waren déi 3 sech gréisstendeels bei de Sujeten Afghanistan a Lutte géint Corona.

Bei engem Forsa-Sondage direkt no der Sendung sote 36% vun de Spectateuren den Olaf scholz hätt si am meeschten iwwerzeegt. 30% waren et fir d’Baerbock a just 25% fir den CDU-Mann Laschet.

Am Laf vum September wäert et nach zu zwou weideren 3er-Ronnen a Form vun TV-Dueller kommen.