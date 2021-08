E Sonndeg ass en Héichhaus mat 20 Stäck an der italienescher Stad niddergebrannt.

Wéi d'Pompjeeë matdeelen, ass d'Feier e Sonndeg am spéiden Nomëtteg op der ieweschter Etage ausgebrach an huet sech dunn op déi ënnescht Stäck ausgebreet. Si ware mat enger Dose Pompjeesween am Asaz.

Déi 70 Familljen, déi am Gebai gewunnt hunn, si per Telefon kontaktéiert ginn a konnte matzäit virum Feier flüchten. De Buergermeeschter vu Mailand, de Giuseppe Sala huet der Zeitung "Corriere della Sera" gesot, dass d'Pompjeeën d'Wunnenge kontrolléiert hunn, fir sécher ze goen, dass kee méi am Gebai ass. Et ginn och keng Berichter iwwer vermësste Persounen. Ronn 20 Locatairë sollen eng liicht Dampvergëftung hunn.