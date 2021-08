Erkenntnisser vun der Internationaler Atomenergieorganisatioun no huet Nordkorea wuel nees den Atomreakter Yongbyon a Betrib geholl.

Datt de Reakter nees a Betrib wär an och ee radiochemesche Labo an der Géigend nees genotzt géing ginn, wär "zudéifst beonrouegend", heescht et e Méindeg am Joresrapport vun der IAEA. D'Anlag wär dofir ausgeluecht, fir Material fir Atomwaffen ze produzéieren.

Schonn zanter Juli géif et Hiweiser fir de Betrib vum Reakter ginn, sou déi International Atomenergieorganisatioun. Als Beispill huet een d'Ofleede vu Killwaasser genannt. De Reakter Yongbyon huet eng Kapazitéit vu fënnef Megawatt.

Ëm d'Zukunft vun der Anlag goung et och beim Sommet tëscht dem fréieren US-President Donald Trump an dem nordkoreanesche Leader Kim Jong Un 2019. D'Treffe war allerdéngs ouni Eenegung op en Enn gaangen.

Nordkorea hat virgeschloen, een Deel vun der Anlag ausser Betrib ze huelen. Dofir sollten d'US-Sanktiounen opgehuewe ginn. Dës Propos huet Washington ofgeleent.

2009 waren IAEA-Experte vu Pjöngjang aus dem Land verwise ginn. Zanterhier beobacht d'EU-Autoritéit d'Aktivitéite vun Nordkorea aus dem Ausland, haaptsächlech iwwer Satellittebiller. Wéinst sengem Atomwaffeprogramm gëtt et aktuell Sanktioune géint Nordkorea.