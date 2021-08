Der Famill gouf virgeheit, enger Fra iwwert eng Woch laang annerhallwe Liter Salzwaasser ze drénke ginn ze hunn, fir den Däiwel aus hir erausdreiwen.

Dat 22 Joer alt Affer war bestuet an hat bis zum Dag vun hirem Doud am Joer 2015 nach keng Kanner. Engem "Wunderheiler" no sollt dës Method dobäi hëllefen, den Däiwel, dee Schold dru wier, datt d'Koppel nach keng Kanner hätt, ze verdreiwen.

Am Ufank hat d'Fra d'Salzwaasser nach selwer gedronk. Wéi sech dunn hire Gesondheetszoustand verschlechtert hat a si net méi selwer drénke konnt, hunn hire Mann an hir Schwéiereltere si festgehalen an hir d'Salzwaasser agefloss.

De Mann gouf zu 3 Joer an 8 Méint Prisong, d'Schwéiermamm zu 2 Joer an 8 Méint Prisong an de Schwéierpapp zu 2 Joer Sursis verurteelt. Den "Wunderheiler" ass mat annerhallwem Joer Sursis an 1.500 Euro Geldstrof dovu komm.

D'Urteel gouf e Méindeg no 20 Verhandlungsdeeg gesprach.