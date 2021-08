D'USA hunn e Méindeg den Owend hir lescht Zaldote vum Fluchhafen zu Kabul ofgezunn. Domadder ass no bal 20 Joer dee längste Krich vun den USA eriwwer.

D'US-Militär huet säin Ofzuch aus Afghanistan ofgeschloss, dat huet den US-Generol Kenneth McKenzie e Méindeg den Owend an engem Video-Message géintiwwer Journalisten am Pentagon confirméiert. De leschten US-amerikanesche Fliger wier kuerz virun Hallefnuecht e Méindeg den Owend vum Flughafe vu Kabul fortgeflunn.

De Chris Donahue war dee leschten US-Zaldot, deen Afghanistan verlooss huet. Op de soziale Medien gouf eng Foto vun him publizéiert, wéi hien an de Fliger geklommen ass.

The last American Soldier leaves AfghanistanMajor General Chris Donahue, commander of the U.S. Army 82nd Airborne Division, @18airbornecorps, boards a C-17 cargo plane at the Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan. pic.twitter.com/qi5RqQfZQL — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 31, 2021

De President Joe Biden wäert sech en Dënschdeg den Owend eiser Zäit un d‘Ëffentlechkeet adresséieren an dobäi ënnert anerem erklären, firwat um Datum vum 31. August festgehale ginn ass, fir den Hindukusch ze verloossen. E Méindeg den Owend schonn huet den US-President den Zaldote Merci gesot fir hiren Asaz. D'Zaldoten hätte bei der "gréisster Loftbréck an der US-Geschicht" mat "Mutt, Professionalitéit an Entschlossenheet" gehandelt. "Elo ass eis 20 Joer laang Militärpresenz am Afghanistan eriwwer", sou nach de Biden.

Déi diplomatesch Presenz am Afghanistan hunn d’USA opginn an alles an de Katar verluecht.

Engen 100 bis 200 US-Amerikaner, déi den Ament nach ëmmer am Land wieren, wéilt een awer weiderhin hëllefen, den Afghanistan kënnen ze verloossen.

Déi internationalen Hëllefsbréck ass domadder awer elo definitiv fäerdeg. D'USA an hir Alliéiert hätten iwwer 122.000 Zivilisten evakuéiert, sou den US-Generol Kenneth McKenzie. Nach sinn am Land awer Zéngdausende Mënschen, déi virun den Taliban flüchte wëllen. Bei deene Meeschten handelt et sech ëm Afghanen.