Een Dag nom Hurrikan "Ida" erkennt een d'Ausmoossen. Zwee Mënsche sinn am Stuerm ëmkomm a Milliounen hu kee Stroum.

Bis d'Grondversuergung rëm steet, kéinte Woche vergoen.

E Méindeg souzen nach vill Leit an den Iwwerschwemmunge fest. Duerch Beem, déi ëmgefall sinn, an Diecher, déi an de Stroosse leien, konnte verschidden Uertschaften net direkt erreecht ginn. Deelweis gëtt et och keen Handy- a Festnetzuschloss, mat deenen d'Leit hätte kënnen Hëllef ruffen.

Ronn 25.000 Rettungsekippe sinn an de Staat Louisiana geschéckt ginn, fir d'Stroumleitungen ze reparéieren.

Zesumme mat ronn 5.000 Nationalgardiste solle fir d'éischt d'Klinicken nees mat Stroum versuergt ginn. Opgrond vun der Coronapandemie konnten dës net evakuéiert ginn a lafe momentan mat Noutstroumgeneratoren.

De Präsident Joe Biden präziséiert och, datt Iwwerwaachungsdronen agesat ginn, mat deenen d'Schied un der Stroum-Infrastruktur besser ageschat solle ginn. Och Satellittebiller vum Pentagon sollen ausgewäert ginn.

Déi evakuéiert Awunner vun New Orleans sinn interpelléiert ginn, bis op Weideres net zréck an d'Stad ze kommen, bis d'Grondversuergung rëm hiergestallt ass. Dofir huet d'Rout Kräiz 50 Noutlogementer an der Küsteregioun ageriicht.

© AFP/Patrick T. FALLON

Eng gutt Noriicht kënnt vum Gouverneur vu Louisiana John Bel Edwards: D'Systemer vun den Däiche sou wéi d'Moossname fir den Hurrikan-Risiko ze reduzéieren, hätte groussaarteg funktionéiert. Dohier schéngt et, wéi wann de Gros vun de Schied duerch de Wand entstanen ass.

D'Autoritéite bestätege bis ewell zwee Doudesfäll. Eng Persoun ass duerch e Bam, deen ëmgefall war, ëmkomm, déi zweet Persoun ass gestuerwen, wéi si versicht huet, duerch d'Fluten zu New Orleans ze fueren.