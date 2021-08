Mat deem en Dënschdeg ageleete Schrëtt gëtt ënnert anerem verbueden, fir grouss Quantitéite vun Zocker a Räis doheem ze stockéieren.

Wéinst der drastescher Liewensmëttelknappheet huet de President vu Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa den Noutstand ausgeruff. Als Begrënnung huet de President drop verwisen, dass d'Banken auslännesch Importer net méi finanzéiere kéinten.

De President huet een héichrangegen Offizéier domadder beoptraagt, d'Versuergung mat Grondliewensmëttel ze koordinéieren. An de leschte Woche gouf et staark Präishaussë fir Produiten. D'Mënschen hu sech a laang Waardeschlaange gestallt, an der Hoffnung, Mëllechpolver, Kerosin oder Gas ze kréien.

D'lescht Joer war d'Wirtschaftsleeschtung a Sri Lanka ëm 3,6 Prozent zeréckgaangen. Am Mäerz war den Import vun Autoen an anere Produite gestoppt ginn. Virun zwou Wochen hat d'Zentralbank de Leetzëns ugehuewen, fir déi national Wärung ze stabiliséieren.

D'Récklage vun der Zentralbank si vu 7,5 Milliarden Dollar am November 2019 op 2,8 Milliarden Dollar Enn Juli erofgaangen. D'Wärung hat zanterhier gutt 20 Prozent vun hirem Wäert géintiwwer dem US-Dollar verluecht.

Gläichzäiteg kämpft Sri Lanka géint eng hefteg Corona-Well, am ganze Land gi pro Dag iwwer 200 Doudesfäll am Zesummenhang mam Virus registréiert.