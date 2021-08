E Méindeg ass dat sou genannte "Caldor-Fire" a Richtung South Lake Tahoe gezunn. D'Leit sinn opgefuerdert ginn, d'Touristegéigend ze verloossen.

Duerch déi unhalend Hëtzt an Dréchent brennt et un der US-Westküst direkt op e puer Plazen. D'Pompjeeën hunn d'Evakuatioun vun der US-Regioun als Precautiounsmesure ordonéiert.

Op der Haaptstrooss am Bezierk El Dorado un der Grenz vu Kalifornien an Nevada koum et stonnelaang zu Stauen. D'Feier, dat schonn zanter zwou Woche brennt, ass de Weekend an d'Richtung vun der Touristeregioun gezunn. Déi unhalend Dréchent an d'Auswierkunge vum Klimawandel verschäerfen d'Situatioun. Et géifen ëmmer méi grouss an destruktiv Bränn ginn, esou de Chef vun de Pompjeeën Chris Anthony.

Méi wéi 3.700 Pompjeeë sinn am Asaz géint d'Feier, allerdéngs war de Brand e Méindeg just zu 15 Prozent ënner Kontroll. D'Feier huet westlech vum Lake Tahoe bis ewell eng Fläch vu méi wéi 700 Quadratkilometer a ronn 500 Haiser an der Regioun zerstéiert, deelen d'Autoritéite mat.

D'Autoritéite warnen zanter Wochen virun enger ongesonder Loftqualitéit. Wéinst der Brand- an Dampgefor ass den Nationalbësch El Dorado fir Wanderer a Visiteure gespaart ginn. De Bësch, deen all Joer vu Millioune Mënsche besicht gëtt, bleift viraussiichtlech bis Enn September zou.

© AFP/JOSH EDELSON

Och am Weste vun den USA an a Kanada gëtt et zanter Wochen eng Rëtsch Bëschbränn. E Méindeg hunn d'Autoritéiten a Kalifornien vu méi wéi 15 gréissere Bränn geschwat. Méi wéi 15.000 Pompjeeë wieren am Küstestad am Asaz.

Dat sougenannten "Dixie Fire" an Nordkalifornien brennt zanter Mëtt Juli an de Brandschutz-Autoritéiten "Cal Fire" no si bis ewell méi wéi 3.100 Quadratkilometer Land niddergebrannt. Dat flächeméisseg zweetgréisst Feier an der Geschicht vu Kalifornien ass och no wochelaangem Asaz vun de Pompjeeën nëmmen deels ënner Kontroll.