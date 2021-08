E Méindeg hu Bankraiber a Brasilien Geiselen als mënschlech Schutzschëlder un d'Capoten an d'Diecher vun hire Fluchtween gestréckt.

Wéi d'Police matdeelt, hunn déi Kriminell bei hiren Iwwerfäll op zwou Banken zu Araçatuba ënnert anerem Sprengstoff an Dronen agesat. Zwee Zivilisten an ee vun de Raiber sinn dobäi ëmkomm, zwee Gangster si festgeholl ginn.

Fir d'Police vun der Poursuite ofzehalen, hat d'Band op e puer Plazen an der 200.000-Awunner-Stad Sprengsätz ausgeluecht an d'Policebüroen ëmzéngelt. En Aenzeie bericht, dass d'Gangster schosssécher Westen, Gewierer an Helmer unhaten a wéi Zaldoten ausgesinn hätten.

D'Provënzregioun huet eng Spezialkommissioun mat 380 Männer ordonéiert, fir d'Band ze faassen. A Brasilien hat et an de vergaangene Joren eng Rëtsch gréisser Bankiwwerfäll mat schwéiere Waffen ginn.