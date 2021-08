An den USA goufen zejoert vill méi Haassverbrieche gemellt. Bei den Ugrëff géint d'Afroamerikaner gouf et zum Beispill eng Hausse vu bal 40%.

Dës sinn nämlech vun 1.972 Fäll am Joer 2019 op 2.755 Fäll am Joer 2020 an d'Luucht gaangen. Dat geet aus den Zuelen ervir, déi den FBI e Méindeg publizéiert huet. Och géint Mënsche vun asiateschen Originne goufen et méi Haassverbriechen. Wéi et vum Federal Bureau of Investigation heescht, goufen et 70% méi Fäll an deem selwechten Zäitraum, vun 171 virzejoert op 274 zejoert. Dës Hausse kéint op d'Coronapandemie zeréckzeféiere sinn. Vill vun hinne goufen aggresséiert, well de Coronavirus eng éischte Kéier a China detektéiert gouf.

Bei méi wéi der Hallschecht vun de 7.426 Strofdoten handelt et sech dem FBI no ëm Aschüchterungsversich (53,4%). An 18% koum et zu schwéiere Kierperverletzungen, 22 Haassverbrieche sinn déidlech ausgaangen an 19 Vergewaltegunge goufe gemellt.

The #FBI just released Hate Crime Statistics, 2020, a compilation of data about bias-motivated incidents throughout the nation. According to the data, there were 7,554 single-bias incidents and 205 multiple-bias incidents reported in 2020. https://t.co/1BCzFtgfUO pic.twitter.com/Jas6nWx0MN — FBI (@FBI) August 30, 2021

Vun de 6.431 bekannten Täter waren ënnert anerem 55% Wäisser, 20% Schwaarzer oder Afroamerikaner a knapps iwwer 1% vun asiatescher Hierkonft.

Mat Bléck op d'Plazen, wou d'Haassverbrieche gemaach goufen, gouf festgestallt, dass 28,3% doheem oder an der Géigend vun der Wunneng stattfonnt hunn, bal 20% op Stroossen oder Trottoiren, 6,5% op Parkingen oder a Garagen, 4,4% an de Schoulen, 3,6% a Parken a Spillplazen an 3,6% a Kierchen, Synagogen, Tempelen a Moscheeën. Bei 8,6% vun de Fäll gouf d'Plaz net genannt a 25,1% vun den Haassverbrieche goufen et op aneren oder op e puer Plazen.