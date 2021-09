D'Enn vum 20 Joer laangen Asaz wär "déi bescht Decisioun fir Amerika" gewiescht, sou den US-President nom Ofzuch vum leschten Zaldot zu Kabul.

Den amerikanesche Krich am Afghanistan ass elo no bal 20 Joer offiziell Geschicht. De President Joe Biden huet en Dënschdeg nom Ofzuch vum leschten amerikaneschen Zaldot eng Ried un d'Natioun gehalen an doranner weiderhin den Asaz verdeedegt. Den Donald Trump hätt een Accord mat den Taliban fonnt, fir d'US-Truppen ofzezéien. Hien hätt d'Wal gehat, sech dorun ze halen oder weider zéngdausenden Zaldoten op d'Plaz ze schécken. Hien hätt de Krich awer net éiweg verlängere wëllen.

Den Joe Biden huet och ugekënnegt, dass ee weiderhi géint den Islamesche Staat an der Regioun wäert kämpfen, dat awer ouni Zaldoten op der Plaz ze hunn.



An Zukunft géing déi amerikanesch Arméi dann och just nach agesat ginn, wann déi national Sécherheet vun den USA um Spill steet.

Den US-President ass wéinst der Muechtergräifung vun den Taliban viru gutt zwou Wochen, den deels chaoteschen Ëmstänn bei der doraus resultéierender Evakuéierung a wéinst der Attack virun enger Woch an der Géigend vum Fluchhafen zu Kabul mat iwwer honnert Doudege massiv an d'Kritik geroden. Ënnert den Doudege vum Ugrëff waren och 13 US-Zaldoten.

Kritiséiert gëtt de Biden och dofir, datt eng ganz Partie US-Bierger an Afghanistan zeréckgelooss goufen. De President huet a senger Ried nach emol betount, datt d'USA hinne bei der Ausrees géingen hëllefen, sollte si dat da wënschen.