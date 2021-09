D'Police ermëttelt wéinst méiglechem Bedruch, nodeems eng 22 Joer al Fra zu Kleederspende soll opgeruff hunn, fir Profit domat ze maachen.

Mëtt Juli koum et an Nordrhein-Westfalen a Rheinland-Pfalz zu uergen Iwwerschwemmungen. Vill Leit hu keen Daach méi iwwert dem Kapp, iwwer 180 Mënsche sinn ëm d'Liewe komm. D'Solidaritéit war no der Katastroph grouss. Net nëmme gouf op der Plaz gehollef mat opraumen, et hunn och vill Mënsche Suen, Miwwelen a Kleeder gespent.

Eng Fra aus Simmerath bei Oochen soll nom Héichwaasser an de soziale Medien en Opruff gemaach hunn, fir Kleeder a Géigestänn fir d'Affer ze sammelen. Dës sinn allerdéngs ni bei de betraffene Leit ukomm. Wéi d'Police matdeelt, hätt si déi gespente Saachen am Internet verkaf. Vun der Police gouf awer net gesot, wéi vill Geld si mam Verkaf vun de Kleeder erakrut. Géint si gëtt elo wéinst presuméiertem Bedruch ermëttelt.

Eng Abberzuel Kleedungsstécker goufe vun der Police saiséiert, wéi d'Beamten hir Wunneng duerchsicht hunn. Eng Partie dovu kruten déi fréier Besëtzer nees zeréck. Bei de meeschte Kleeder konnt awer nach net ermëttelt ginn, wiem se virdru gehéiert hunn.