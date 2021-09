D'Héichwaasser a Rheinland-Pfalz huet éischte Miessungen no keng laangfristeg cheemesch Pollutioun hannerlooss.

Fir eng Entwarnung sinn allerdéngs weider Prouwen néideg, wéi den Ëmweltministère e Mëttwoch matdeelt.

Duerch d'Flute si sëllegen Uelegtanken an Ofwaasserleitunge matgerappt ginn, wouduerch cheemesch Stoffer am Ahrtal fräigesat goufen. Déi grouss Waassermassen hätten d'Pollutioun awer séier verdënnt an ewechgespullt.

Den Ëmweltministère hat den 3. August mat de spezielle Miessungen ugefaangen. Heimat soll gekläert ginn, wéi staark d'Gewässer duerch zerstéiert Kläranlagen, Kanalisatiounen oder Uelegtanke belaascht goufen.

De Spiegel erkläert, datt déi 13 Plaze ronderëm d'Ahr, op deene gemooss ginn ass, kee vollstännegt Bild vun der Situatioun bidden, mee nëmme Momentopnamen duerstellen. D'Prouwe sinn op 192 Parameteren ënnersicht ginn. Dës louche gréisstendeels bannent den übleche Wäerter.

Am Ahrtal sinn déi véier Kläranlagen duerch d'Iwwerschwemmunge beschiedegt ginn. Am Raum Tréier sinn 18 Kläranlage ganz oder deelweis iwwerschwemmt ginn. De Gros konnt awer rëm a Betrib geholl ginn.