Stierm, Iwwerschwemmungen oder Dréchenten: D'Zuel vun den duerch de Klimawandel verursaachten Naturkatastrophen ass déi lescht Joren däitlech geklommen.

D’Zuel vun de Wieder- oder Klima-bedéngte Katastrophen op eisem Planéit ass an de leschte 50 Joer däitlech an d’Luucht gaangen. Eleng tëscht de Joren 2000 an 2009 gouf et 5 Mol méi esou Phenomener wéi nach an de 70er. Dat geet aus enger Etüd vun der Welt-Meteorologie-Organisatioun (WMO) ervir, déi e Mëttwoch zu Genève publizéiert gouf.

Héichwaasser an Iwwerschwemmungen, grad wéi awer och Stierm maache méi wéi 80% vun de Katastrophen aus.

Zanter 1970 koume méi wéi zwou Millioune Leit dobäi ëm d’Liewen.