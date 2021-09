D'Ausleefer vum Hurrikan "Ida" suergen an den USA weider fir Chaos.

Iwwerschwemmte Metro-Statiounen, Autoen, déi duerch d'Stroossen dreiwen, an een neie Reerekord: Een historescht Wieder huet zu Iwwerschwemmungen zu New York gefouert. De Buergermeeschter de Blasio huet den Noutstand deklaréiert.

I’m declaring a state of emergency in New York City tonight.



We’re enduring an historic weather event tonight with record breaking rain across the city, brutal flooding and dangerous conditions on our roads. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) September 2, 2021

D'Ausleefer vum Hurrikan "Ida" hunn zu Staarkreen an Iwwerschwemmungen an der US-amerikanescher Metropol New York gefouert. Stroossen hu sech a Flëss verwandelt, Mënsche stounge bis zu de Knéien am Waasser an déi komplett Metro gouf tëschenzäitlech gestoppt.

De Buergermeeschter Bill de Blasio huet den Noutstand ausgeruff: "Mir erliewen haut den Owend [Mëttwoch] een historescht Wiederevenement mat Rekordreen an der ganzer Stad, brutalen Iwwerschwemmungen a geféierleche Bedéngungen op eise Stroossen," sou den New-Yorker-Buergermeeschter op Twitter. Donieft war et den Appell un d'Leit, Schutz an hiren Haiser ze sichen. Knapp 5.300 Stéit wären ouni Stroum.

De Stuerm "Ida" suergt fir Chaos an den USA. / © AFP

Kuerz drop huet och de Bundesstaat New York den Noutstand deklaréiert: "Ech ruffen den Noutstand aus, fir den New Yorker ze hëllefen, déi vum Stuerm betraff sinn", sou d'Gouverneurin Kathy Hochul op Twitter.

D'Stad New York huet donieft eng Reesspär bis en Donneschdeg de Moie fënnef Auer (Lokalzäit) decidéiert.

Et war dee stäerkste Reen zanter dem Ufank vun de Registréierungen an der Stad. Bannent nëmmen enger Stonn sinn am Central Park zu Manhattan ronn 80 Millimeter Reen gefall, dat huet den nationale Wiederdéngscht matgedeelt. Dës Wäerter leie wäit iwwert dem ale Rekord vun 49 Millimeter a 60 Minutten.

Wéinst dem schlechte Wieder sinn och d'US Open ënnerbrach ginn.