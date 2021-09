Eng éischte Kéier gëtt e fréiere Member vum US-Militär ëffentlech zou, datt zu Guantanamo Mënsche mësshandelt a gefoltert goufen.

D'Zil vu Guantanamo war et, u wichteg Informatioune vu potentiellen Attentäter ze kommen an een Terroruschlag op d'USA ze verhënneren. Dofir war hinnen all Mëttel recht.

An engem Interview mam NDR an der Zeit huet den Ex-US-Militär iwwert seng Zäit deemools geschwat. Och vun anere Mataarbechter wär op Folter zréckgegraff ginn. Affer vun deemools erzielen och vum Mëssbrauch.

De Mohamedou Ould Slahi war vun 2002 bis 2016 zu Guantanamo inhaftéiert, nodeems hien aus Mauretanien entfouert gouf. Den amerikaneschen Autoritéiten no soll de Slahi 3 vu 4 Attentäter vun 9/11 rekrutéiert hunn. Allerdéngs war dat net de Fall. De Slahi gouf doropshi gefoltert. D'Giischtercher hunn him ëmmer erëm kaalt Waasser iwwert de Kierper gegoss an der Hoffnung, datt hien eppes géing soen. "Si wollten, datt ech eppes soen, mee souguer wann ech eppes hätt kéinte soen, dann hätt ech net kéinte schwätzen. Ech war total ënnerkillt", sou de Slahi.

Et ass souguer esou wäit gaangen, datt den US-Aussendéngscht him gedrot huet, seng Mamm op Guantanomo ze bréngen, a si vun den Inhaftéierte vergewaltegen ze loossen.