Bal 2 Joer no dem spektakulären Déifstall vu Bijouen aus dem "Grünes Gewölbe" ass Plainte géint sechs Verdächteger gemaach ginn.

Wéi de Parquet vun Dresden en Donneschdeg matdeelt, gëtt de Beschëllegten, déi tëschent 22 a 27 Joer al sinn, schwéiere Bandendéifstall a besonnesch schwéier Brandstëftung virgeheit. Bis ewell hu si sech net zu de Virwërf geäussert.

D'Männer sollen am November 2019 an dat historescht "Grünes Gewölbe" agebrach sinn an 21 Bijoue mat méi wéi 4.300 eenzelen Diamanten a Brillante geklaut hunn. D'Valeur, op déi d'Bijoue verséchert sinn, soll sech op op d'mannst 113,8 Milliounen Euro belafen.

Déi Verdächteg kommen aus dem kriminelle Clan ronderëm déi bekannte Berliner Famill Remmo a konnten zu Berlin gepaakt ginn.

Bannent e puer Minutten hunn d'Täter Bijouen aus dem 18. Joerhonnert aus enger Vitrinn geklaut. Dobäi ware si arméiert a si mat engem Auto geflücht, dee si méi spéit an engem Parking ugefaangen hunn.

De Coup hat och international eng grouss Opmierksamkeet erreecht. Nieft dem Verloscht vu konscht- a kulturhistoresche Schätz ass et zu engem Materialschued am Wäert vu méi wéi 1 Millioun Euro komm.

Op d'Spuer vun de Verdächtege sinn d'Enquêteuren duerch d'Auswäertung vun de Kamerabiller an anere Spueren aus dem "Grünes Gewölbe" gestouss.

D'Ermëttlunge kéinten opgrond vun der Komplexitéit vun der Dot nach eng Zäit daueren.