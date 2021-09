D'Regierungsbildung kéint e Freideg nom Gebiet bekannt gemaach ginn, dat soten zwee Taliban-Unhänger géigeniwwer der Noriichtenagence AFP.

D'Taliban wëllen déi nei Féierung fir den Afghanistan virstellen. Méi wéi zwou Wochen nodeems se d'Muecht iwwerholl hunn. Eng Zeremonie am Presidentepalais zu Kabul ass dofir geplangt. D'Verdeelung vun de Ministerposte soll dann och annoncéiert ginn. D'Taliban hoffen op eng gewëssen Unerkennung, och well se Suen aus dem Ausland brauchen.

An der Stad Herat hu 50 Frae fir hir Rechter am Taliban-Regim a fir d'Bedeelegung vu Fraen un der Regierung demonstréiert. Een héichrangegen Taliban-Member huet e Mëttwoch géigeniwwer dem Sender BBC gesot, datt warscheinlech keng Fraen an der Regierung dobäi wieren. Fraen dierften zwar weider schaffe goen, allerdéngs géifen et an Zukunft keng Plaz an der Regierung oder an héije Funktioune ginn.