D'Kand ass mat liewensbedroleche Blessuren op d'Intensivstatioun gefouert ginn.

Éischten Ermëttlungen no hätt de Bouf, dee mat senger Mamm a senger Schwëster akafe war, beim Versuch um Gelänner vun der Rolltrap erofzefueren, d'Gläichgewiicht verluer an ass 12 Meter an d'Déift gefall.

Passanten a Mataarbechter aus de Geschäfter ronderëm hunn dem Kand direkt gehollef. Nodeems de Bouf medezinesch versuergt war, hunn och seng Mamm an eng Aenzeie misste versuergt ginn.