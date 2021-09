E Mann, deen an engem Shoppingzenter mat engem Messer op Leit lassgaangen ass, gouf vun der Police erschoss.

D'Autoritéite schwätze vun enger Terrorattack. An Neiséiland huet e Mann an engem Supermarché an enger Banlieue vun Auckland e puer Persoune mat engem Messer attackéiert a gouf erschoss. De Radio "Radio New Zealand" schwätzt vun op mannst 6 Blesséierten, dovunner Verschiddener, déi schwéier verwonnt goufen. D'BBC mellt 3 Persounen, déi an engem kriteschen Zoustand an d'Spidol bruecht goufen.

De presuméierten Attentäter gëtt vun der Police als aggressiven Extremist beschriwwen, deen aus dem Sri Lanka kënnt an zanter Joren ënner Observatioun stoung. E gouf mam IS a Verbindung bruecht.

D'Premierministesch Jacinda Ardern huet d'Attack condamnéiert.