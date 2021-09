Fir déi 3. Kéier kann d'SPD virun de Walen an Däitschland däitlech dobäigewannen an huet lo souguer d'Unioun iwwerholl, sou den neisten ZDF-Politbarometer.

Wann dëse Sonndeg bei eisen däitschen Nopere géif gewielt ginn, da géif et weider schlecht ausgesi fir CDU/CSU, dat bei weiderhin nëmmen 22%, dat historesch schlechtste Resultat iwwerhaapt. D'SPD kéim op 25 Prozent a wär domadder fir déi éischte Kéier zënter 2002 nees stäerkste Kraaft an Däitschland.

AfD iwwerdeems kéimen onverännert op 11%, d'FDP géif liicht op 11% klammen, genee sou wéi die Linke, déi op 7% géife kommen. Déi Gréng géife sech mat nëmme 17% (-3%) däitlech verschlechteren.

Optiounen déi hei a Fro kéinte kommen si villfälteg, dëst wieren eng grouss Koalitioun, SPD, Gréng an FDP, respektiv CDU/CSU, Gréng an FDP sou wéi natierlech och déi vill diskutéiert rout-rout-gréng-Koalitioun.

70% vun de Befrote Leit trauen dem Olaf Scholz d'Kanzler-Positioun zou. 25% sinn et nëmme fir den Armin Laschet (70% halen hie fir net gëeegent fir dës Plaz), 23% halen Annalena Baerbock fir capabel. Och bei der konkreter Fro no engem Kanzler, géife sech 53% vun de Befrote Leit den Olaf Scholz als neie Bundeskanzler wënschen, den Armin Laschet kënnt op nëmmen 18%, an d'Annalena Baerbock op 14%. E weidere Pluspunkt ass, dass eng Majoritéit vun de Wieler déi d'SPD wielen, och hannert dem Kanzler-Kandidat stinn, bei deenen aneren 2 Parteien ass dëst vill manner de Fall.